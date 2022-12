Session: Le National veut punir le «revenge porn»

Le «revenge porn» est un contenu sexuellement explicite publiquement partagé en ligne sans le consentement de la ou des personnes apparaissant sur le contenu dans le but de se venger. Il peut être mis en ligne par un ex-partenaire avec l’intention de nuire à la personne. La transmission de ce contenu à un tiers devrait être à l’avenir punie d’une amende ou d’une peine de prison. Si le contenu est rendu public, l’emprisonnement pourrait aller jusqu’à un an, a décidé le National. Le Conseil des États s’était montré lui plus sévère en se prononçant pour trois ans de prison.

Imprescriptibilité abaissée à 16 ans

Le National a en outre décidé par 98 voix contre 84 qu’il y aura imprescriptibilité pour les actes d’ordre sexuel sur des enfants de moins de 16 ans. La loi prévoit l’âge de 12 ans aujourd’hui. «Cela nous paraît plus cohérent avec l’âge de la majorité sexuelle fixé à 16 ans, et supprime une certaine incompréhensibilité par rapport au fait que des actes d’ordre sexuel avec des enfants puissent être différemment imprescriptibles si un enfant est âgé de 11 ans et 11 mois ou de 12 ans et quelques mois», a expliqué Vincent Maître (C/GE).