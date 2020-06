Suisse

Le National veut rendre nuls tous les mariages de mineurs

Les députés ont adopté une motion visant à combattre l’union avec des enfants. Le Conseil fédéral n’en voulait pas car il craint les problèmes administratifs avec les pays voisins, où le mariage est possible dès l’âge de 16 ans.

On se marie à 16 ans chez nos voisins

Il faut distinguer entre le mariage forcé, déjà interdit, et le mariage entre mineurs. Ce dernier est possible dans certaines conditions. Selon une enquête du canton de Zurich, la nation la plus concernée par le phénomène est l'Italie car, comme dans d'autres pays européens dont la France ou l'Espagne, on peut s'y marier à 16 ans.