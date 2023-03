Session: Le National veut simplifier les tâches administratives des bailleurs

Les bailleurs verront peut-être leurs charges administratives allégées. Le National a en effet accepté jeudi par 108 voix contre 66, un projet de commission qui visait à mettre en œuvre deux initiatives parlementaires, l’une de l’ancien député Karl Vogler et l’autre du conseiller national Oliver Feller (PLR/VD). Le Conseil des États doit encore se prononcer.

Karl Vogler voulait que les bailleurs n’aient plus besoin de passer par un formulaire écrit officiel pour notifier chacune des majorations prévues par un contrat de bail fixant une majoration échelonnée du loyer. «Ce qui est excessif puisque le loyer et ses majorations ont été fixés sur le formulaire officiel initial, a indiqué Sidney Kamerzin (Centre/VS) pour la commission. «Cela ne répond à aucun besoin concret, cela engendre des surcoûts pour les bailleurs et les régies, des surcoûts qui se répercutent au final sur les locataires».