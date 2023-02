Assurance-maladie: Le National veut un contre-projet sur les primes

Ce que veulent l’initiative et le contre-projet

Pour rappel, l’initiative du PS demande qu’aucun assuré ne doive payer plus de 10% de son revenu disponible pour les primes d’assurance maladie. Pour y parvenir, elle prévoit que la Confédération et les cantons contribuent davantage aux réductions de primes, soit deux tiers pour Berne et le reste pour les cantons. Le Conseil fédéral y était opposé et a proposé un contre-projet indirect qui prévoit que les cantons déboursent au titre de la réduction des primes un montant minimal de 5 à 7,5% des coûts cantonaux de l’assurance obligatoire des soins, en fonction du poids des primes dans le budget des assurés d’un canton.