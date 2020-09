Coronavirus : Le National veut un soutien aux crèches publiques

Les députés du Conseil national ont adopté ce mardi une motion de leur commission en faveur d’un soutien financier pour les crèches publiques. Le texte demande d’élargir l’aide de la Confédération à davantage de structures.

Or les crèches en Suisse romande sont plus particulièrement menacées car la plupart des places d’accueil sont publiques, généralement de la compétence des communes. Or toutes les structures sont confrontées aux mêmes difficultés.