Session – Le National veut un trafic aérien neutre en CO2 d’ici à 2050

70 à 80% des émissions de CO2 proviennent actuellement des avions moyen et long-courriers.

Le Conseil fédéral devra montrer dans un rapport comment il est possible d’avoir un trafic aérien neutre en termes de CO2 d’ici à 2050. Le National a en effet accepté un postulat en ce sens de sa commission de l’environnement. Le texte faisait suite au rejet de neuf initiatives cantonales demandant l’introduction d’une taxe sur les billets d’avion ou d’un impôt international sur le kérosène.

Pour la commission, le transport aérien doit faire quelque chose dans le domaine du climat, a relevé Christophe Clivaz (Verts/VS). «D’ailleurs, les principaux acteurs de l’industrie en Suisse comme Swiss, Easyjet, ou les aéroports nationaux, se sont engagés en faveur de la stratégie à long terme de la Confédération et de l’objectif zéro net. La grande question est de savoir comment y parvenir», a-t-il relevé. Car l’enjeu est de taille. En effet, 70 à 80% des émissions de CO2 proviennent des avions moyen et long-courriers. «Si on veut réduire ces émissions, il faudra soit diminuer le nombre de vols, soit utiliser du kérosène durable synthétique ou à base de biomasse», a-t-il expliqué.