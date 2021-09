Session - Le National veut une assurance «innovante» contre un séisme majeur

La création d’une telle assurance est un serpent de mer à Berne. Cela fait au moins 25 ans que des solutions sont proposées. Mais toutes ont échoué jusqu’ici. «Pourtant tous les avis convergent: il existe un risque bien réel d’un séisme de grande ampleur en Suisse», a expliqué Pierre-André Page (UDC/FR) au nom de la commission. Et les experts estiment les dégâts potentiels à plus de 50 milliards de francs, a-t-il expliqué.

Une contribution unique en cas de séisme

Que demande du coup la proposition des États? Au lieu de payer tous les ans une prime classique, les propriétaires de logement seraient obligés de verser, via une contribution unique, un certain pourcentage de la valeur assurée de leur bâtiment en cas de séisme. Ceci pour alimenter un pot commun destiné à couvrir les dégâts. La commission propose une contribution de 0,7% de la valeur d’une maison. Ainsi, si cette dernière vaut 500’000 francs, le propriétaire paiera 3500 francs. Mais uniquement en cas de séisme et non pas chaque année. Selon les calculs, ce pot commun pourrait ainsi disposer rapidement d’un fonds de 20 milliards de francs.