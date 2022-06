Le National vote l’interdiction des cigarettes aromatisées

La Suisse doit-elle interdire les cigarettes aromatisées? Le Conseil national a accepté mercredi une motion de Benjamin Roduit (C/VS), déposée en juin 2020, qui demande leur bannissement des kiosques. Par 89 voix à 80 et 15 abstentions, les parlementaires ont suivi la proposition du Valaisan.

Sa motion veut interdire les cigarettes aromatisées, ainsi que les additifs pour les produits du tabac et les cigarettes électroniques «qui augmentent un potentiel de dépendance», notamment les cigarettes «click», populaires auprès des jeunes. Il précise que ces mesures rejoignent la directive européenne sur les produits du tabac.

Une loi qui vient d’être révisée

«Je ne sais pas trop quoi vous dire…»

Le conseiller fédéral Alain Berset, en charge de la Santé, avoue qu’il est emprunté face à cette situation: «Je ne sais pas trop quoi vous dire, a-t-il répondu au motionnaire. En réalité vous abordez un sujet important, pour lequel nous estimons aussi que des pas supplémentaires auraient pu être nécessaires et judicieux, mais il se trouve que l’autorité la plus haut placée et compétente pour en décider l’a déjà fait: il s’agit du Parlement».