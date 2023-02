Session du Parlement: Le National vote une déclaration en faveur du peuple iranien

Quelques manifestants s’étaient rassemblés ce lundi, sur le coup de 13 heures, à Berne, pour soutenir la déclaration en faveur du peuple iranien. Matin.ch

Le National ne lâche pas la pression sur le Conseil fédéral face aux violences du régime iranien. Il vient de décider, par 107 voix contre 71 et 5 abstentions, d’adopter une déclaration symbolique en faveur des droits humains et de la démocratie en Iran.

«Depuis la mort de la jeune Masha Amini, en septembre 2022, des protestations civiles bouleversent l’Iran. Les manifestants s’opposent au régime et s’élèvent en faveur des droits humains, des droits des femmes et de la liberté d’expression. Mais les autorités réagissent par une violente répression», a rappelé au nom de la commission Christine Bulliard-Marbach (C/FR). «Il appartient au National d’envoyer un signal clair en faveur des droits humains et de la démocratie en Iran».

«Le National a la possibilité de se positionner sur les événements importants de politique étrangère. Et les événements en Iran sont d’une telle portée que cela justifie l’usage d’un tel instrument», a insisté la rapporteuse. «La présente déclaration est une critique ouverte. Nous montrons ainsi que ce que se passe à Téhéran est inacceptable sous toutes les formes». Et de rappeler que le texte exige que Berne reprenne l’intégralité des sanctions européennes contre Téhéran et que la peine de mort y soit abolie.

Opposition d’une partie de la droite

L’UDC et une partie du PLR se sont opposées à ce texte l’estimant inutile et contre-productif. «Il n’y a aucune raison de vouloir prendre le lead sur le Conseil fédéral dans un domaine qui est de sa compétence via des déclarations intempestives ‘feel-good’ qui ne servent à rien si ce n’est à flatter l’ego de ceux qui l’ont voté», a lancé au nom de la minorité, Yves Nidegger (UDC/GE). Et de rappeler que cela fait plus de 40 ans que le régime iranien est condamné sur le plan international pour sa brutalité sans que rien ne change.

Mieux vaut que Berne reste neutre et continue d’offrir ses bons offices, selon lui. «Nous avons sept mandats de puissance protectrice et cinq concernent l’Iran», a-t-il rappelé. «Cela ne sert à rien de hurler avec les loups et de devenir infréquentable pour ce pays. Nous ne sommes pas une grande puissance, et nos sanctions et condamnations ne servent à rien».

Ignazio Cassis défend l’ambassadrice suisse en Iran L’ambassadrice suisse en Iran, Nadine Olivieri Lozano, vient d’essuyer une pluie de critiques, notamment de la part des femmes iraniennes, pour avoir porté le tchador lors d’une visite dans un sanctuaire d’une ville sainte iranienne. Mais le chef du DFAE, Ignazio Cassis, a soutenu lundi sa diplomate, en marge du Conseil des droits de l’homme de l’ONU à Genève. «La meilleure solution eût été d’envoyer un homme. Mais est-ce que cela aurait donné le bon signal?» a-t-il indiqué à la presse. Il est arrivé à la conclusion qu’une femme comme ambassadrice à Téhéran enverrait «un message important», a-t-il estimé. Et de rappeler que les ambassadeurs étaient obligés de suivre la loi du pays dans lequel ils se trouvent.