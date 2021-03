Des fraises, des framboises, des myrtilles, de la grenade, de l’eau de coco et quelques glaçons. Ce plat aussi frais que simplissime s’appelle nature’s cereal. C’est parce qu’il se présente dans un bol et se mange à la cuillère, comme des corn-flakes, que les anglophones lui ont donné ce nom. Il a aussi l’avantage d’être sain et énergétique.