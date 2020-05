Vidéoconférence

Le navigateur sécurisé Brave s’attaque à Zoom

Une version test du logiciel de navigation permet de passer des appels vidéo illimités et chiffrés de bout en bout.

Le module Brave Together est basé sur la technologie open source de Jitsi.

Après Facebook et son service Rooms, Brave se lance à son tour dans le domaine de la visioconférence. Le navigateur web a dévoilé une alternative à Zoom et à ses autres concurrents, entre autres Google Meet ou Microsoft Teams, qui ont connu une hausse de popularité durant la pandémie du coronavirus. Les responsables du logiciel sécurisé axé sur le respect de la vie privée de ses utilisateurs ont en effet annoncé sur Twitter qu’un service de vidéoconférence gratuit était désormais disponible sur Brave Nightly, à savoir la version de test et de développement de Brave Browser.