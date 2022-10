Retouche d’images : Le navigateur web contrecarre les plans de Photoshop

Adobe réagit face aux petites applications web qui commencent à lui faire trop d’ombre et qui le prive de jeunes utilisateurs. Lors de son événement annuel, la firme de San José a annoncé des outils collaboratifs et à base d’intelligence artificielle fonctionnant directement sur un navigateur web. «Il n’y a pas de friction lorsque vous pouvez simplement cliquer et être dans une application web en quelques secondes», a reconnu son directeur des produits Scott Belsky, dans une interview accordée à Bloomberg.