Internet : Le navigateur web Opera a pensé aux fans de mèmes

La nouvelle version 83 du logiciel se dote entre autres d’un générateur de mèmes avec son outil de capture d’écran.

Les internautes équipés d’Opera 83 vont pouvoir publier plus facilement des mèmes sur la Toile. La nouvelle version du navigateur web s’est en effet dotée d’une nouvelle fonctionnalité intégrée à son outil de capture d’écran. Ce générateur de mèmes affiche la capture d’écran avec deux bandes noires, sur les parties supérieure et inférieure de l’image, sur lesquelles il est possible d’ajouter du texte. De quoi ravir les fans de ces images reprises et déclinées en masse sur les réseaux sociaux.