Ile Maurice

Le navire échoué sur le point de se briser

Le vraquier MV Wakashio échoué depuis le 25 juillet sur un récif de l'île Maurice était samedi sur le point de se briser en deux et un «morceau important» s'est déjà détaché de la coque, a annoncé le gouvernement mauricien.

L'équipe de sauvetage du navire appartenant à un armateur japonais a estimé que son état «s'aggrave et qu'il pourrait se briser à tout moment», indique un communiqué du comité de crise mis en place par le gouvernement pour gérer cette catastrophe.

Entre 800 et 1000 tonnes de fioul se sont échappées de ses flans éventrés et ont souillé les côtes

Il restait samedi 90 tonnes de pétrole à bord et à «16h30 on a observé le détachement d'un important morceau à l'avant du navire», selon le comité.

Le vraquier s'est échoué le 25 juillet sur un récif à la Pointe d'Esny, au sud-est de l'île Maurice, avec 3800 tonnes de fioul et 200 tonnes de diesel à bord.

Une semaine après, entre 800 et 1000 tonnes de fioul se sont échappées de ses flans éventrés et ont souillé les côtes, notamment des espaces protégés avec des forêts de mangrove et des espèces menacées.