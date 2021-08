Emirats arabes unis : Le navire en proie à un potentiel détournement est sécurisé

Quelques jours après l’attaque meurtrière d’un pétrolier, les personnes montées à bord de «l’Asphalt Princess» sans y être invitées, ont quitté le bâtiment.

Le «potentiel détournement» d’un navire au large des Emirats arabes unis s’est terminé sans dommage, a annoncé mercredi l’agence de sécurité maritime britannique UKMTO, six jours après une attaque meurtrière contre un pétrolier dans le Golfe.

Les personnes qui étaient montées à bord «ont quitté le navire», ce dernier est «en sécurité» et «l’incident est fini», explique l’UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) sur son compte Twitter.

L’UKTMO avait recommandé aux navires transitant dans la zone de faire preuve d’une «extrême prudence», et la Maison-Blanche avait jugé la situation «très inquiétante».

Le navire concerné, qui bat pavillon panaméen et s’appelle «Asphalt Princess» selon des analystes de Dryad Global, se rendait à Sohar – un port du nord du sultanat d’Oman, pays voisin des Emirats et séparé de l’Iran par le détroit d’Ormuz – avec de l’asphalte et du bitume à son bord, d’après le site spécialisé MarineTrafficz.