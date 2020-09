Méditerranée : Le navire humanitaire Alan Kurdi a accosté en Sardaigne

Le navire de l’ONG Sea-Eye compte 125 migrants à bord mais rien ne dit qu’ils seront autorisés à débarquer dans le port d’Arbatax en Sardaigne.

«L’Alan Kurdi a atteint le port d’Arbatax et a reçu l’instruction des autorités portuaires de jeter l’ancre et d’attendre de plus amples instructions», indique un communiqué de l’ONG qui affrète le bateau.