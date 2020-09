Genève : Le navire OMC est désormais sans capitaine

Depuis le départ du directeur général Roberto Azevedo, l’Organisation mondiale du commerce fonctionne sans patron.

En mai dernier, M. Azevedo avait annoncé en pleine pandémie sa démission pour fin août, un an avant la fin de son second mandat, pour «raisons familiales». Selon des sources convergentes, son épouse, qui est ambassadrice brésilienne à l’ONU à Genève et fervent soutien du président Jair Bolsonaro, pourrait prochainement représenter son pays à Washington ou auprès de l’ONU à New York.