Football : Le Néerlandais Marc Overmars victime d’un léger AVC

L’ex-ailier des Pays-Bas âgé de 49 ans a été hospitalisé. Il se porte bien et ses jours ne sont pas en danger.

L’ancien attaquant de l’Ajax Amsterdam, Arsenal et Barcelone, âgé de 49 ans, «ne s’est pas senti bien la nuit dernière et a été admis à l’hôpital pour un léger accident vasculaire cérébral», a indiqué le club sur son compte Twitter officiel.

«Depuis, Marc se porte bien, mais devra se ménager pendant un certain temps. Marc et sa famille se concentrent sur son rétablissement et ne souhaitent pas faire d’autres commentaires», a ajouté la formation belge, où le Néerlandais est directeur sportif depuis mars.