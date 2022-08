Nucléaire iranien : Le négociateur de l’UE et la délégation iranienne en route vers Vienne

Téhéran «optimiste»

Les négociations entre l’Iran et les grandes puissances, qui avaient démarré fin novembre 2021 pour réintégrer les Etats-Unis de Joe Biden, sont au point mort depuis mars. Fin juin, le Qatar a organisé des pourparlers indirects entre Téhéran et Washington dans l’espoir de remettre le processus sur les rails mais ces discussions n’avaient débouché sur aucune avancée.

Dans une ultime tentative, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a soumis mardi dernier un projet de compromis et a appelé les parties à l’accepter pour éviter une «dangereuse crise». L’Iran s’était dans la foulée montré «optimiste» et a annoncé mercredi l’envoi d’une délégation dans la capitale autrichienne.

«Tous les éléments essentiels»

Selon Josep Borrell, le texte proposé «aborde tous les éléments essentiels et comprend des compromis durement gagnés par toutes les parties». Il mentionne «en détail» la levée des sanctions imposées à l’Iran et les mesures nucléaires nécessaires pour rétablir le pacte. Conclu par l’Iran et six puissances (Russie, Etats-Unis, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne), le JCPOA vise à garantir le caractère civil du programme nucléaire de l’Iran, accusé de chercher à se doter de l’arme atomique malgré ses démentis, en échange d’une levée progressive des sanctions internationales qui frappent l’économie iranienne.