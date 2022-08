Streaming : Le Netflix low cost avec la pub sera privé d’une option appréciée

Le futur abonnement moins cher de Netflix risque de ne pas convenir aux adeptes du visionnement de films et séries TV en mode hors ligne. Cette fonctionnalité est appréciée des utilisateurs de la plateforme américaine de streaming, notamment lorsqu’ils sont en voyage et ne disposent pas d’une connexion stable ou de forfait à l’étranger. Incluant l’affichage de publicités, la nouvelle offre ne devrait en effet pas proposer le téléchargement de contenus sur un appareil dans le but de les regarder sans connexion internet. C’est ce que suggère du code déniché dans l’app Netflix pour iPhone par le développeur Steve Moser, rapporte Bloomberg. «Téléchargements disponibles sur tous les plans sauf Netflix avec publicités», indique le code. Celui-ci fait aussi comprendre qu’il ne sera pas possible d’ignorer la publicité.