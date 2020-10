États-Unis : Le «New York Post» dénonce le blocage d’un article sur Biden

Facebook et Twitter ont limité le partage en ligne d’un article controversé du quotidien après avoir mis en doute la véracité de l’article.

Dans un éditorial, le journal, l’un des quotidiens les plus lus dans le pays, a dénoncé la «censure de Facebook pour aider la campagne de Joe Biden»

Le «New York Post» s’est insurgé mercredi contre les mesures prises par Facebook et Twitter pour limiter le partage en ligne d’un article controversé du quotidien sur le candidat démocrate à la Maison-Blanche Joe Biden, à seulement trois semaines de la présidentielle. Donald Trump a également dénoncé un «affreux» blocage.

Burisma a été au centre du procès historique en destitution visant Donald Trump, accusé d’avoir fait pression sur l’Ukraine pour que Kiev enquête sur Joe Biden et les activités commerciales de Hunter. Le président américain a été acquitté en février.

Mais l’un des dirigeants de Facebook, Andy Stone, a mis en doute la véracité de ces messages et annoncé que les informations du quotidien allaient faire l’objet d’une vérification. En attendant ses résultats, leur visibilité serait réduite sur la plateforme, a-t-il indiqué. Twitter a également confirmé à l’AFP avoir bloqué la diffusion des informations du quotidien car leur contenu avait été piraté.

«Machine de propagande»

Dans un éditorial, le journal, l’un des quotidiens les plus lus dans le pays, a dénoncé la «censure de Facebook pour aider la campagne de Joe Biden». «Censurez d’abord, poser les questions après: c’est une attitude scandaleuse pour l’une des plateformes les plus puissantes aux États-Unis», poursuit l’éditorial, accusant Facebook d’être devenu «une machine de propagande».

«(C’est) si affreux que Twitter et Facebook aient retiré l’article sur les courriels ‘‘armes du crime’’ liés à Joe Biden l’endormi et son fils, Hunter, dans le New York Post», a pour sa part déclaré Donald Trump sur Twitter, affirmant qu’il n’y avait «rien de pire qu’un responsable politique corrompu».