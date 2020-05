États-Unis

Le New York Times consacre sa une aux morts du coronavirus

Le quotidien américain a consacré la une de son édition dominicale à la mémoire d'un millier de victimes du coronavirus, alors que les États-Unis approchent de la barre des 100’000 morts.

