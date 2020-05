Journalisme

Le «New York Times» rafle trois prix Pulitzer

Le prestigieux quotidien new-yorkais récolte cette année trois prix Pulitzer, aux côtés du site Pro-Publica et du magazine «The New Yorker».

Le «New York Times» a reçu trois prix Pulitzer lundi, ce qui en fait le média le plus récompensé dans la promotion 2020, notamment pour une série d'articles sur la crise des taxis à New York et le président russe Vladimir Poutine.

Outre le «New York Times», le site d'information à but non lucratif ProPublica et le magazine «The New Yorker» ont reçu chacun deux prix.