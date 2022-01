Football : Le Newcastle nouveau humilié en Coupe d’Angleterre

Les repreneurs saoudiens des Magpies avaient sans doute prévu un tout autre scénario à leur arrivée. Fabian Schär et ses coéquipiers ont perdu (1-0) leur premier match de l’année contre Cambridge, modeste équipe de troisième division.

L’année 2022 a bien mal débuté pour Newcastle, à la lutte pour le maintien en Premier League et qui a été sorti chez lui (1-0) de la Coupe d’Angleterre au 3e tour, samedi, par Cambridge United (D3). L’entraîneur Eddie Howe n’avait pourtant pas pris à la légère cette épreuve qui devait offrir une parenthèse plus légère aux Magpies, en titularisant Kieran Trippier, le latéral international anglais et première recrue de l’ère saoudienne, arrivé vendredi. Fabian Schär a également disputé l’intégralité de la rencontre.