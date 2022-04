De 3 millions à 6000 dollars : Le NFT du tout premier tweet fait un immense flop aux enchères

Alors qu’il avait été acheté près de 3 millions de dollars l’an dernier, le NFT du tout premier tweet jamais publié sur Twitter n’a pas vraiment déchaîné les foules. Les offres n’ont pas dépassé 2 ethers, soit 6000 dollars.

Ce jeudi 14 avril 2022, l’entrepreneur Sina Estavi a mis en vente le NFT du tout premier tweet posté sur la plateforme Twitter par son créateur Jack Dorsey. Acheté il y a un an pour la modique somme de près de 3 millions de dollars, son propriétaire pensait revendre son «non fungible token» pour au moins 48 millions de dollars mais il est tombé de haut. Après une semaine de mise aux enchères, l’annonce n’a récolté qu’une petite vingtaine d’offres dont la plus haute ne se montait qu’à 2 ethers, soit environ… 6000 dollars.

Sina Estavi n’aura finalement pas gardé longtemps le jeton d’authentification numérique du fameux tweet de Jack Dorsey qui écrivait «just setting up my twttr» pour la première fois sur le réseau social qu’il a créé en 2006, puisque l’homme d’affaires a annoncé sur Twitter qu’il revendait son précieux NFT et qu’il donnerait 50% des bénéfices de la vente à une œuvre de charité.