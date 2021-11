Amérique du Sud : Le Nicaragua demande officiellement à sortir de l’OEA

Le gouvernement de Daniel Ortega, réélu pour la troisième le 7 novembre, a annoncé son intention de quitter l’Organisation des États américains.

«Je vous écris pour vous notifier officiellement notre décision indéfectible de dénoncer la Charte de l’OEA, conformément à l’article 143, qui amorce le retrait définitif et la démission du Nicaragua de cette organisation», est-il écrit dans une lettre signée par le ministre nicaraguayen des Affaires étrangères, Denis Moncada, et adressée au secrétaire général de l’OEA, Luis Almagro.

Les opposants dénoncent des graves «préjudices»

L’Assemblée générale de l’OEA avait déclaré le 12 novembre que les élections nicaraguayennes «n’ont été ni libres, ni justes, ni transparentes et n’ont pas de légitimité démocratique», ouvrant la voie à une possible suspension du Nicaragua. La sortie de l’OEA isolera encore plus le Nicaragua, dont les dirigeants font l’objet de sanctions internationales. L’accès au territoire américain est dorénavant interdit au président Ortega, à son épouse et vice-présidente Rosario Murillo, à leurs ministres ainsi qu’à d’autres hauts responsables du régime.