Amérique centrale: Le Nicaragua dissout la Croix-Rouge locale

Les manifestations de 2018 réclamaient notamment la démission du président Ortega et de son épouse et vice-présidente Rosario Murillo.

Le parlement du Nicaragua a décidé mercredi à l’unanimité de dissoudre la Croix-Rouge nicaraguayenne, accusée d’avoir dérogé à son obligation de neutralité durant les manifestations anti-gouvernementales de 2018, et de la remplacer par un organisme public.

Avant le vote, des députés ont accusé la Croix-Rouge nicaraguayenne d’avoir violé les lois régulant des associations sans but lucratif ainsi que le principe de neutralité de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge, basée à Genève où elle a été fondée en 1863.

Plus de 300 morts

Les manifestations, qui réclamaient la démission du président Ortega et de son épouse et vice-présidente Rosario Murillo, sont considérées par le gouvernement comme une tentative de coup d’État fomentée par Washington. Leur répression a fait plus de 300 morts, selon l’ONU.