Amérique latine : Le Nicaragua interdit six ONG étrangères, dont Oxfam

Le Nicaragua a retiré lundi leurs autorisations de fonctionner à six ONG étrangères, dont Oxfam, après des sanctions américaines et européennes contre des responsables du gouvernement de Daniel Ortega.

Les ONG américaines National Democratic Institute For International Affairs (NDI), International Republican Institute (IRI) et Helping Hands The Warren William Pagel M.B. Foundation, ainsi que les européennes Oxfam Itermon (Espagne), Oxfam Ibis (Danemark) et Diakonia (Suède) devront liquider tous leurs biens au Nicaragua sous peine de se les voir confisquer par l’Etat, selon une décision publiée lundi dans la Gazette officielle.