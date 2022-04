Amérique centrale : Le Nicaragua se retire de l’OEA et expulse l’organisation

Le Nicaragua avait annoncé en novembre 2021 son départ de l’Organisation des États américains (OEA), qui devait en principe se faire dans un délai de deux ans.

Le gouvernement du Nicaragua a annoncé dimanche qu’il se retirait immédiatement de l’Organisation des États américains (OEA), qu’il a qualifiée de «diabolique instrument du mal», et que les bureaux de cet organisme à Managua avaient été fermés.

Mais Managua a décidé d’accélérer son départ et de retirer sans délai ses représentants auprès de cet organisme basé à Washington, a fait savoir le ministre des Affaires étrangères Denis Moncada. «À partir de cette date», le Nicaragua cesse de faire partie «de tous les mécanismes trompeurs de ce monstre», a affirmé Denis Moncada dans une lettre.

«Diabolique instrument du mal»

«Nous ne serons présents dans aucune des instances de ce diabolique instrument du mal appelé OEA», a-t-il poursuivi. «Cet infâme organisme n’aura donc pas non plus de bureaux dans notre pays. Son siège local a été fermé», a ajouté le ministre.

L’OEA regroupe la majorité des pays du continent américain. Elle a pour objectifs affichés d’œuvrer en faveur de la sécurité du continent, d’y défendre la démocratie et les droits humains, d’y lutter contre la corruption et les trafics et d’y favoriser les échanges.