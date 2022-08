Football : Le Nice de Lucien Favre toujours en rodage

Après deux matches et avec deux points, Nice stagne donc en milieu de classement. Un tableau provisoire loin d'être significatif à ce stade de la saison, mais néanmoins évocateur, car derrière le PSG et Lille, les deux derniers champions, figure une étonnante équipe de Toulouse au 3e rang. Le TFC a en effet confirmé son appétit du début de saison sur la pelouse de Troyes (3-0), un concurrent direct dans la course au maintien, compliquée cette année par les quatre descentes en Ligue 2 prévues par le règlement. Les Violets ont profité d'un but contre son camp de Yasser Larouci (36e), avant de durcir le score par Rafael Ratao (54e) puis Rhys Healey (85e). Pour l'ESTAC, c'est déjà la panique, avec six buts encaissés en deux rencontres.