Golfe de Guinée : Le Nigeria craint un désastre écologique après un incendie sur un pétrolier

Le feu qui s’était déclaré sur le «Trinity Spirit» au large des côtes nigérianes a été maîtrisé jeudi, mais l’incident pourrait provoquer une marée noire, ont annoncé vendredi les autorités.

Un écosystème vulnérable

«Le feu a été arrêté hier (jeudi) soir», a déclaré vendredi midi Idris Musa, directeur de l’Agence de détection et de réponse aux fuites pétrolières (NOSDRA) du Nigeria. «Nous sommes sur le point de faire un survol et demain une équipe conjointe en charge d’une enquête pourra se rendre sur les lieux», a-t-il ajouté, sans préciser si du pétrole se déversait actuellement dans la mer.

Le «Trinity Spirit», propriété de l’entreprise nigériane d’exploration et de production Shebah (Sepcol), a une capacité de traitement de 22’000 barils par jour et une capacité de stockage de deux millions de barils, selon le site internet de Sepcol. Le nombre de barils stockés dans le navire au moment de l’explosion est toujours inconnu, mais cet incident fait craindre une importante marée noire.

Nettoyer la zone, une priorité pour les Nations Unies

«L’explosion tragique du navire pétrolier au large des côtes du Nigeria est une nouvelle catastrophe pour l’environnement déjà fragile du delta du Niger», a déploré sur Twitter Amina Mohammed, vice-secrétaire générale adjointe des Nations Unies. «Assurer un processus de nettoyage rapide est de la plus haute priorité. En attendant, nos prières vont aux membres de l’équipage et à leurs familles», a-t-elle ajouté.

Le delta du Niger est ravagé

Pour les habitants et les défenseurs de l’environnement locaux, c’est une catastrophe de plus qui s’annonce. «Il y aura certainement une fuite de pétrole», a déclaré jeudi Mike Karikpo de l’ONG locale, Environmental Rights Action/Friends of the Environment. «Il s’agit d’une installation qui traite plus de 20’000 barils par jour (…) le pétrole atteindra les communautés environnantes», a-t-il alerté.