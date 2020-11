Afrique de l’Ouest : Le Nigeria déplore une augmentation de décès liés à la fièvre jaune

Une épidémie présumée de fièvre jaune aurait fait plus de 72 morts dans les États d’Enugu et Delta.

Le Centre nigérian de contrôle des épidémies (NCDC) a révélé avoir «des informations faisant état d’un pic soudain de cas et de décès dans certaines communautés» des États d’Enugu et Delta. La NCDC n’a pas donné de chiffre précis concernant le nombre de victimes. Des responsables locaux de la santé cités dans les médias locaux ont déclaré que plus de 72 personnes seraient mortes de la maladie dans ces deux régions.