Cryptomonnaies : Le Nigeria lance sa monnaie numérique, l’eNaira

En lançant officiellement sa monnaie numérique, le Nigeria est devenu un pionnier sur le continent africain. Il rejoint le Ghana qui teste l’e-Cedi depuis septembre.

Avec ce lancement, le Nigeria, première économie d’Afrique en termes de PIB et pays le plus peuplé du continent (plus de 200 millions d’habitants), fait figure de pionnier sur le continent, aux côtés du Ghana qui teste depuis septembre son e-Cedi, comme nouveau moyen d’échange.