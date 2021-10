Cryptomonnaies : Le Nigeria reporte le lancement de sa monnaie numérique

Les célébrations prévues pour la commémoration du 61e anniversaire de l’indépendance du Nigeria décalent le lancement du eNaira. Aucune nouvelle date n’a été donnée.

À travers le monde, les banques centrales cherchent à créer des versions numériques de leurs monnaies, les CBDC, devant la croissance des paiements effectués sur la Toile et pour concurrencer les cryptomonnaies qui échappent à tout contrôle étatique ou des régulateurs mondiaux.

Les Nigérians étaient censés pouvoir, à partir du 1er octobre, télécharger l’application eNaira et alimenter leurs portefeuilles mobiles en utilisant leurs comptes bancaires existants.

«Lancement différé»

Avec ce lancement, le Nigeria, première économie d’Afrique en termes de PIB et pays le plus peuplé du continent (plus de 200 millions d’habitants), devait faire figure de pionnier sur le continent, au côté du Ghana, qui teste depuis septembre son e-Cedi, comme nouveau moyen d’échange.