Election: Le Nigeria suspendu à l’annonce des résultats de la présidentielle

Élection : Le Nigeria suspendu à l’annonce des résultats de la présidentielle

Dans un communiqué l’Inec a reconnu des «problèmes techniques» liés à l’utilisation de nouvelles technologies de collecte et de centralisation des résultats de quelque 176’000 bureaux de vote.

Le Nigeria poursuit lundi la publication des résultats de la présidentielle après un scrutin très disputé dans le pays le plus peuplé d’Afrique, où les retards pris dans les opérations de décompte ont suscité inquiétudes et accusations de tentatives de fraudes.

Plus de 87 millions d’électeurs étaient appelés samedi à choisir parmi 18 candidats la personne qui aura la lourde tâche pendant quatre ans de redresser le Nigeria, plombé par une économie en berne, les violences récurrentes de groupes armés et de bandits, ainsi qu’un appauvrissement généralisé de la population.

L’annonce des résultats, État par État, va prendre du temps: après avoir donné dimanche les chiffres pour Ekiti, un petit État du sud-ouest, la Commission électorale nationale (Inec) a reporté la suite à lundi matin. Le Nigeria compte 36 États et le territoire de la capitale fédérale Abuja.

«Pressions»

Plus tôt dimanche, le candidat de l’opposition (PDP), Atiku Abubakar, avait appelé l’Inec à rester neutre et à publier les résultats au plus vite, accusant certains gouverneurs d’essayer de compromettre le processus électoral.