Ukraine : Le niveau de radioactivité à Tchernobyl est «anormal»

Le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) s’est rendu à Tchernobyl pour évaluer la situation suite à l’occupation du site par l’armée russe.

«Le niveau de radioactivité est, je dirais, anormal», a déclaré Rafael Grossi à des journalistes sur le site, qui avait été occupé par l’armée russe entre le 24 février et fin mars. «Nous suivons tout cela de façon quotidienne», a-t-il ajouté.

Un peu plus tôt, le chef de l’AIEA avait jugé «absolument anormale» et «très, très dangereuse» l’occupation du site de Tchernobyl par l’armée russe, qui a commencé dès le début de l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février et a pris fin le 31 mars.