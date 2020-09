Plus de 30 millions de cas

Au total, au moins 30’000’062 cas, dont 943’086 décès, ont été déclarés. Plus de la moitié des cas se situent aux Etats-Unis, en Inde et au Brésil, les trois pays les plus touchés avec respectivement 6’650’570 cas (197’364 décès), 5’118’253 infections (83’198 morts) et 4’419’083 cas (134’106 décès).