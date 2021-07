Inondations : Le niveau du lac de Neuchâtel continue de monter

Avec le retour du beau temps, la situation se calme dimanche après-midi sur le front des inondations. Le niveau des lacs et des rivières baisse. Seule exception: le lac de Neuchâtel.

Le lac de Neuchâtel sur le point d’atteindre le niveau de danger 5. Il atteint dimanche plus de 430,70 mètres. Le niveau de danger 5 s’applique à partir de 430,75 mètres. «Actuellement, le lac reçoit plus d’eau qu’il ne peut en évacuer», explique David Volken, hydrologue à l’Office fédéral de l’environnement. «Le niveau maximum du lac de Neuchâtel devrait être atteint dimanche soir, peut-être pas avant lundi matin. Après cela, le lac restera longtemps à ce niveau.»

L’effet positif du retour du beau temps

Ailleurs, le retour du beau temps a toutefois eu un effet positif sur les niveaux d’eau dans la plupart des lacs et des rivières. Ceux du lac de Brienz, du lac de Thoune et du lac de Bienne, par exemple, sont déjà dimanche après-midi 15 à 30 centimètres en dessous des maximums enregistrés ces derniers jours. Il faudra toutefois plusieurs semaines pour que les lacs retrouvent des niveaux normaux pour la saison, selon l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Alerte maintenue dans le canton de Fribourg

Les pompiers sont sortis une cinquantaine de fois entre le 16 et le 18 juillet pour des appartements et caves inondés. Les communes de la Broye et les communes des rives du lac de Neuchâtel et du lac de Morat sont particulièrement touchées. Il y a également eu des dégâts dans le district de la Sarine. Dans la vallée du Motélon, sur la commune de Charmey, il y a eu un important glissement de terrain. Les lacs sont toujours interdits à la navigation jusqu’à jeudi prochain, selon le canton.