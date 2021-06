Genève - Le niveau du lac Léman monte fortement

Le niveau du lac Léman suscite la vigilance des autorités fédérales. Il a crû de 10 cm ces derniers jours à cause des intempéries et de la fonte des neiges. Des mesures de régulation ont été enclenchées à Genève.

Les hydrologues vaudois, valaisans et genevois regardent avec attention le niveau du lac Léman qui monte fortement ces derniers jours. Il se situe aujourd’hui plus de 10 cm au-dessus de son niveau habituel en ce début d’été. En cause: la fonte des neiges tardive et d'importantes intempéries.