Tennis

Le No 1 de tennis en fauteuil: «Une discrimination écoeurante»

Dylan Alcott fustige les organisateurs de l’US Open, qui ont renoncé au tournoi de sa catégorie en 2020.

«Je viens d'apprendre que l'US Open (qui accueillera à partir du 31 août les membres des circuits ATP et WTA, ndlr) se déroulera SANS tennis-fauteuil. Les joueurs n'ont pas été consultés», a tempêté sur Twitter le tenant du titre en double à New York.

«Je croyais en avoir fait assez pour me qualifier - double vainqueur du tournoi, numéro 1 mondial. Mais malheureusement j'ai raté la seule chose qui importait: la faculté de marcher. Discrimination écoeurante», a poursuivi le natif de Melbourne.

‹‹Je suis invalide mais cela ne me rend pas malade. ››

«Et s'il vous plaît, ne me dites pas que j'encours plus de risques (d'attraper le nouveau coronavirus) parce que je suis invalide. Oui, je suis invalide mais cela ne me rend pas malade (...)», a encore fulminé Alcott, furieux que la question de sa participation ait été réglée par «des gens bien portants».