Prix Nobel : Le Nobel de la paix à deux journalistes d’investigation

Quelques jours après les révélations des Pandora Papers, le comité Nobel a récompensé deux journalistes d’investigation, russe et américano-philippine du Prix Nobel de la paix. Un choix salué de toutes parts.

Le Prix Nobel de la paix a récompensé vendredi deux journalistes d’investigation, la Philippine Maria Ressa et le Russe Dmitri Mouratov, consécration d’une liberté de la presse menacée de toutes parts en Russie, aux Philippines et au-delà.

«Le journalisme libre, indépendant et factuel sert à protéger contre les abus de pouvoir, les mensonges et la propagande de guerre», a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen.

«Un monde sans faits signifie un monde sans vérité et sans confiance», a dit l’ancienne journaliste de CNN sur Rappler, un média qui, selon le comité Nobel, «a aussi documenté comment les réseaux sociaux sont utilisés pour propager des fausses informations, harceler les opposants et manipuler le débat public».

D’un an son aîné, Dmitri Mouratov est, lui, un des cofondateurs et rédacteur en chef du journal Novaïa Gazeta, une des rares voix encore indépendantes en Russie. Novaïa Gazeta a, comme l’a souligné le comité, mis en lumière «la corruption, les violences policières, les arrestations illégales, la fraude électorale et les fermes de trolls» et l’a payé au prix fort: six de ses journalistes ont perdu la vie, dont Anna Politkovskaïa, tuée il y a 15 ans quasiment jour pour jour.