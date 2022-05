Couleurs tendance 2022: Le noir est la nouvelle couleur tendance pour la chambre à coucher

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre chambre à coucher si elle était peinte d’une autre couleur et avez-vous fait des recherches sur Google pour trouver de l’inspiration? Vous n’êtes pas la/le seul(e). Le magazine en ligne «Living Cozy» a exploité ces requêtes Google pour découvrir quelles étaient les couleurs les plus demandées pour chaque pièce de la maison.

Il s’avère que les internautes ne montrent que peu d’intérêt pour le blanc, la couleur standard dans les locations en Suisse. En revanche, les couleurs tape-à-l’oeil, telles que le vert ou même le noir, arrivent en tête. Le vert est, en effet, la couleur la plus plébiscitée, toutes pièces confondues. Elle fait au moins partie du Top 3 dans chaque pièce analysée. Les tons olive, sauge et émeraude sont particulièrement appréciés.

Pourquoi le vert a le vent en poupe?

Il y a plusieurs raisons à cette surprenante popularité du vert. Ces derniers mois et ces dernières années, les tons terreux et proches de la nature étaient très appréciés et cette tendance se poursuit. Pendant la pandémie, de nombreuses personnes ont, par ailleurs, consacré plus de temps à leurs intérieurs et le vert est considéré comme apaisant et synonyme d’«espoir». Il n'est donc pas étonnant qu’un grand nombre de personnes optent pour des touches de vert ou des murs peints entièrement de cette couleur lorsqu'elles rénovent ou transforment leur intérieur.

Les chambres à coucher noires sont tendance

C’est surprenant, mais la couleur la plus recherchée pour les chambres à coucher est le noir. Viennent ensuite le blanc et le vert. Il y a toutefois quelques règles à respecter avec le noir. Car, les petites pièces paraissent souvent encore plus petites avec des murs noirs et un ton trop sombre absorbe toute la lumière, même de jour. C’est pourquoi l’anthracite convient mieux pour la chambre à coucher. Mais le noir profond peut également fonctionner, à condition d’apporter suffisamment de touches plus claires.

La meilleure couleur pour la salle de bain

Les internautes ne rêvent manifestement pas seulement d’une chambre à coucher noire, mais aussi d’une salle de bain assortie. Là encore, le noir est la couleur la plus recherchée, suivie également par le blanc et le vert. Les salles de bains noires sont considérées comme particulièrement élégantes.

Un salon nature

Dans le salon, la préférence va aux couleurs plus naturelles, avec le vert en tête, suivi du blanc et du bleu. On prête au vert de nombreuses vertus: espoir, croissance, vitalité, fiabilité, équilibre et calme n’en sont que quelques-unes. C’est donc la teinte idéale pour une pièce familiale ou une oasis de calme. Les tons de sauge, le vert olive et le vert émeraude sont particulièrement populaires.

Le vert domine également dans la salle à manger.

Une cuisine propre

Sans surprise, le blanc reste la couleur la plus appréciée dans les cuisines, devant le vert et le bleu. Ceci s'explique sans doute par des raisons d’hygiène, car le blanc symbolise la propreté et la pureté et lorsqu'on nettoie, on voit tout de suite où il faut encore passer. Mais la propreté est également primordiale lorsqu’on manipule des aliments, raison pour laquelle de nombreuses personnes préfèrent les surfaces blanches dans la cuisine.

Un espace extérieur haut en couleurs

Certes, la plupart d’entre nous ne peut pas choisir la couleur des murs extérieurs de l’habitat et il n’est pas non plus possible de peindre le mur du balcon. Après tout les façades en Suisse doivent donner une «image harmonieuse de la ville ou du quartier». Qu’à cela ne tienne! Il existe d’autres façons d’égayer son espace extérieur, notamment avec des objets de décoration et des revêtements muraux. La couleur la plus appréciée pour cela est le jaune solaire. De quoi mettre du baume au cœur même par des journées pluvieuses.