Florent Pagny tout sourire au Chant du Gros pour son dernier concert

Le Chant du Gros s’est joué à guichets fermés, 15’000 billets ont été vendus, le vendredi 8 septembre 2023. «Le public est venu de très loin pour voir Florent Pagny. C’est de la folie, on a rarement vécu un tel engouement», nous a confié Gilles Pierre, président du festival. La star était programmée à 20h30. Arrivée sur scène à l’heure prévue, elle a livré un concert exceptionnel, durant 1h45, bien plus énergique que celui proposé à Sion sous les étoiles en juillet 2023 où elle nous avait paru sur la réserve et fatiguée.

Ce n’est sans doute pas un hasard. Le Français, qui se bat contre un cancer, a donné au Noirmont, dans les Franches-Montagnes, l’ultime date de sa tournée estivale qui comprenait 17 live. Comme ce fut le cas lors de ses shows précédents, Pagny a chanté chronologiquement ses plus grands morceaux. Entre chacun, il a pris la parole pour en expliquer leur genèse et pour donner des nouvelles de sa santé. Sous une tente archibondée et véritable fournaise, il a ainsi confié, un éventail à la main, juste avant d’interpréter «Caruso»: «Les produits que je prends ne sont pas très compatibles avec la chaleur. Quand je parle des produits, je parle de ceux de mon traitement. C’est toujours la baston, bien évidemment, mais on va y arriver». Sa maladie a semblé pourtant bien loin tout au long de sa performance: il était en effet archisouriant et plein d’humour. «Merci pour votre soutien. Même si ce n’est jamais fini, ça m’amène à vivre la chose de la bonne manière», a-t-il dit à l’attention de ses fans. Il a également eu un petit mot sympa pour ses musicos. «J’ai fait une tournée hypercool avec vous les mecs», leur a-t-il lancé avec un regard qui en disait long.