La 31e édition du Chant du Gros est sortie de l'ordinaire

Il a fait chaud dans les Franches-Montagnes. L’open air, qui a réuni la foule record de 42’000 personnes en trois jours, n’avait jamais vécu une édition sous une telle chaleur. Il faisait encore une bonne vingtaine de degrés samedi 9 septembre 2023 à minuit. «C’était tropical. Cette météo était tout simplement exceptionnelle. On n’a pas allumé un seul chauffage, une première en 31 éditions», a lâché Gilles Pierre à l’heure du bilan. En dépit de ce climat, le directeur de l’open air jurassien ne pense pas que ses bars ont explosé leur chiffre d’affaires: «Oui, les limonades ont cartonné, mais pas forcément le vin ou les alcools forts.» Aux stands et bars justement, la vaisselle consignée et réutilisable a été introduite. «C’était un succès. En revanche, pour les gobelets (ndlr: réutilisables, mais pas consignés), le constat est plus mitigé. On ne sait pas encore combien on en a perdu. Les gens n’ont pas joué le jeu de les ramener. Ce n’est pas une mince affaire, tant financièrement que logistiquement. Bon, on a contribué à sauver la planète», a-t-il ironisé.