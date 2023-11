Le nom d'un stade de football lausannois crée la polémique

«Ce nom est là depuis que j’ai franchi la pelouse du stade, quand j’étais tout petit», confie un des deux Lausannois à l’origine de la pétition demandant la révision du nom du stade Juan-Antonio-Samaranch. «Il ne nous a pas fallu longtemps avant de découvrir le passé franquiste de l’ancien président du Comité international olympique (CIO) en cherchant sur internet», déplore l’ancien joueur de football. Et de poursuivre: «On le voit notamment serrer la main du dictateur Franco, et faire un salut fasciste.» Les pétitionnaires espèrent avant tout susciter l’interrogation générale de la population: «Est-ce que l’on veut vraiment glorifier ces noms problématiques dans l’espace public?» Quelque 150 signatures ont été déposées mercredi.

Une démarche saluée à gauche

La démarche a eu de l’écho dans les milieux de gauche, notamment au sein du Parti socialiste et des Vert-e-s. «Comme pour la féminisation de certaines rues à Lausanne, de plus en plus de jeunes s’engagent pour que les noms de leurs institutions soient à l’image de la population», souligne Yusuf Kulmiye, conseiller communal socialiste lausannois. Et de poursuivre: «On peut saluer l’engagement de l’ancien président du CIO pour les Jeux olympiques. Cependant, son passé franquiste est problématique. Est-ce l’image qu’on veut renvoyer de la capitale olympique?»