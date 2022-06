Santé : Le nom de la variole du singe devrait bientôt changer

L’Organisation mondiale de la santé envisage de renommer la variole du singe. Il s’agirait d’éviter ainsi des termes stigmatisants pour les pays africains.

La variole du singe a été repérée dans plus de 40 pays.

La variole du singe , qui s’étend désormais à une quarantaine de pays après avoir longtemps été contenue en Afrique, s’appellera bientôt autrement. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) compte changer son nom, jugé trompeur et discriminatoire.

L’OMS réfléchit à «changer le nom du virus» de la variole du singe , a indiqué la semaine dernière, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, promettant «des annonces dès que possible» sur ce point. Au-delà du seul virus , il s’agirait aussi et surtout de modifier le nom de ses différentes souches, ainsi que celui de la maladie elle-même.

Dans plus de 40 pays

Pourquoi ce changement, au moment où la variole du singe a été repérée dans plus de 40 pays et pourrait bientôt être considérée comme une urgence internationale par l’OMS? Celle-ci n’a pas ouvertement expliqué les motifs de sa décision, mais celle-ci interviendrait après de multiples inquiétudes, quant à des termes stigmatisants pour les pays africains.

Cette considération concerne surtout les souches du virus. Elles sont en effet nommées d’après des régions ou des pays d’Afrique: on parle de la souche d’Afrique de l’Ouest et de celle du Bassin du Congo, la seconde étant bien plus meurtrière que sa cousine.