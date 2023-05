Le nom des Sackler retiré des bâtiments de l’Université d’Oxford

L’université britannique d’Oxford va rebaptiser ses bâtiments portant le nom de la famille américaine Sackler, propriétaire de la société pharmaceutique Purdue , accusée d’avoir alimenté la crise des opiacés ayant fait plusieurs centaines de milliers de morts aux États-Unis. Après enquête, «l’université a décidé que les bâtiments, espaces et titres utilisant le nom Sackler ne le feront plus», a indiqué l’Université d’Oxford dans un communiqué publié lundi. Plusieurs galeries de l’Ashmolean Museum portaient notamment le nom des Sackler. Le nom restera toutefois présent dans les registres des donateurs «à des fins d’enregistrement historique des dons à l’université», précise le communiqué.

La promotion agressive du médicament antidouleur OxyContin par Purdue, poussée par la famille Sackler qui le savait pourtant très addictif, est considérée par beaucoup comme le déclencheur de la crise des opiacés, à l’origine de plus de 500’000 morts par overdose en 20 ans aux États-Unis. La société a finalement conclu l’an dernier un accord pour payer jusqu’à six milliards de dollars (5,5 milliards d’euros) aux victimes et mettre fin à une avalanche de litiges, en échange d’une certaine immunité.