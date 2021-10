France : Le nom du village est trop long pour la carte d’identité

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly, dans la Somme: 38 caractères qui ne rentrent pas dans le format de la nouvelle carte d'identité.

En cause: les 38 caractères du nom de la commune, qui ne rentrent pas dans le format «carte bancaire» de la nouvelle carte d'identité récemment entré en vigueur. «Cinq ou six personnes» sur cette commune d'environ 1300 habitants ont été concernées, a expliqué M. Boulenger, précisant que les faits remontent à «mars et avril» dernier.