«Overwatch» : Le nom d’un héros est devenu dérangeant

Des fans demandent au studio de jeux vidéo Blizzard de modifier le nom du personnage McCree, à la suite du départ du développeur controversé auquel il fait référence.

La pétition lancée sur Twitter, à la suite d’un récent article de Kotaku, a pris de l’ampleur depuis que Jesse McCree, lead level designer de «Diablo IV», a été renvoyé par Blizzard-Activision, rapporte Dexerto. Elle demandait au studio de développement américain de changer le nom d’un des personnages du jeu «Overwatch» baptisé en référence au développeur: McCree, cow-boy qui «abat ses cibles avec une précision redoutable et se met à couvert plus vite que son ombre», selon la description officielle de la firme. Celle-ci fait l’objet d’une plainte déposée en juillet par une agence de l’État de Californie (DFEH) pour harcèlement sexuel et a récemment fait tomber plusieurs têtes, dont l’un de ses dirigeants, J. Allen Brack, responsable de la filiale Blizzard Entertainement, le directeur de «Diablo IV» Luis Barriga et le designer de «World of Warcraft» Jonathan LeCraft.