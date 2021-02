Il y a ceux qui restent fidèles à un seul logo toute leur carrière, comme Francesco Totti, Paolo Maldini ou Ryan Giggs, et il y a ceux qui ont la bougeotte. Sebastián Abreu est l’incontestable porte-drapeau de cette deuxième catégorie.

L’attaquant uruguayen - sélectionné à 70 reprises avec la Celeste, pour 26 buts - n’est jamais resté plus de deux ans et demi dans la même équipe et a évolué dans onze pays différents, la plupart en Amérique du Sud. Au total, il compte 29 clubs dans sa carrière, un record.